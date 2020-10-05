Tesco, Lidl, Nestle и McDonald’s требуют остановить вырубку лесов

McDonald’s на ряду с другими корпорациями сферы общественного питания требуют от правительства Великобритании ужесточить меры, направленные на спасение дождевых лесов. Об этом сообщает ВВС.

Кабмин Соединенного Королевства занимается разработкой нового закона, запрещающего корпорациям использовать продукты переработки древесины, полученной вследствие нелегальной вырубки дождевых лесов. По мнению компаний из сферы общественного питания, закон излишне мягок и должен распространяться не только на нелегальный бизнес по обезлесению, но и на легальную его часть. Корпорации подписали коллективное письмо британскому правительству, в котором отметили, что вырубка лесов негативно сказывается на природе и климате вне зависимости от ее правомерности. Письмо было подписано 21 компанией, включая таких гигантов как: Tesco, Lidl, Nestle, Unilever, Nando’s, McD.

Значительные территории дождевых лесов обеспечивают природный баланс углекислого газа в атмосфере, влияют на круговорот водяного пара и другие климатические эффекты. С полыхающими территориями дождевых лесов Амазонии обезлесение становится вполне ощутимой проблемой, требующей скорейшего вмешательства.