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Газета "Кишиневские новости"

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Британский Минздрав «пропустил» 16 000 новых зараженных Covid-19

05 октября
21:21 2020
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Из-за технических неполадок около 16 000 положительных результатов на коронавирус не были зарегистрированы британской системой, передает ВВС.

Служба общественного здравоохранения признала утерю данных о 15 841 положительном результате на коронавирус в период с 25-го сентября по 2-е октября. Информация о новых случаях заражения за целую неделю не была зарегистрирована системой вовремя. Пропущенные данные присовокупили к выявленным зараженным в субботу, 3-го октября, в итоге 4-го октября число заболевших неправдоподобно выросло до 22 961 человека.

По сообщению службы общественного здравоохранения, системная неполадка была устранена. К сожалению, это означает, что публичные данные, полученные Минздравом Великобритании на прошлой неделе были занижены и суточное число новых зараженных скорее близилось к 11 000, чем к 7 000.

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