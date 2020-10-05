Из-за технических неполадок около 16 000 положительных результатов на коронавирус не были зарегистрированы британской системой, передает ВВС.

Служба общественного здравоохранения признала утерю данных о 15 841 положительном результате на коронавирус в период с 25-го сентября по 2-е октября. Информация о новых случаях заражения за целую неделю не была зарегистрирована системой вовремя. Пропущенные данные присовокупили к выявленным зараженным в субботу, 3-го октября, в итоге 4-го октября число заболевших неправдоподобно выросло до 22 961 человека.

По сообщению службы общественного здравоохранения, системная неполадка была устранена. К сожалению, это означает, что публичные данные, полученные Минздравом Великобритании на прошлой неделе были занижены и суточное число новых зараженных скорее близилось к 11 000, чем к 7 000.