Исследователи из Иллинойского университета пришли к выводу, что матерчатые маски создают хорошую защиту при разговоре и кашле и могут быть не менее эффективны, чем специальные медицинские.

В эксперименте испытывались дышащие ткани, в основном хлопчатобумажные. Специальный прибор создавал аэрозоли, в которых роль капелек, содержащих вирус, которые выделяются при кашле, чихании и разговоре, играли наночастицы. Выяснилось, что даже один слой ткани задерживает значительное число частиц. А уж если маску сделать двух-трехслойной, например, из старой футболки, она будет не менее эффективна, чем медицинская. Но преимущество такой самодельной маски, по мнению ученых, в том, что в ней легче дышать, сообщает medportal.ru.