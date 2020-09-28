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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Сингапуре разработали метод лечения рака без лекарств

28 сентября
23:31 2020
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Специалисты Технологического университета Наньяна в Сингапуре опробовали экспериментальный метод лечения онкологических заболеваний. Наночастицы покрывали определенной аминокислотой, которая не вырабатывается в организме, но содержится в мясных и молочных продуктах.

Такая наночастица ускоряет выработку организмом активных форм кислорода, а они смертельны для раковых клеток, но безопасны для здоровых. Эксперименты проводились на мышах, и выяснилось, что наночастицы уничтожили подавляющее большинство клеток, пораженных раком груди, кожи и желудка животных. Приблизительно такой же результат дает химиотерапия, но у нее много побочных эффектов.

Новаторство метода состоит в том, что до сих пор наночастицы использовались для доставки лекарства в организм, а в данном случае лекарственным препаратом являлись сами эти частицы, что гораздо эффективнее, передает телеканал «Доктор».

Но, разумеется, метод должен пройти клинические испытания.     

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