Специалисты Технологического университета Наньяна в Сингапуре опробовали экспериментальный метод лечения онкологических заболеваний. Наночастицы покрывали определенной аминокислотой, которая не вырабатывается в организме, но содержится в мясных и молочных продуктах.

Такая наночастица ускоряет выработку организмом активных форм кислорода, а они смертельны для раковых клеток, но безопасны для здоровых. Эксперименты проводились на мышах, и выяснилось, что наночастицы уничтожили подавляющее большинство клеток, пораженных раком груди, кожи и желудка животных. Приблизительно такой же результат дает химиотерапия, но у нее много побочных эффектов.

Новаторство метода состоит в том, что до сих пор наночастицы использовались для доставки лекарства в организм, а в данном случае лекарственным препаратом являлись сами эти частицы, что гораздо эффективнее, передает телеканал «Доктор».

Но, разумеется, метод должен пройти клинические испытания.