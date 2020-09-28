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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Немецкие ученые доказали: вороны способны мыслить сознательно

Немецкие ученые доказали: вороны способны мыслить сознательно
28 сентября
23:26 2020
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Ученые из Тюбингенского университета в Германии провели эксперимент, в ходе которого установили: вороны способны испытывать субъективные переживания. До сих пор считалось, что только приматы могут осознавать мир не только в настоящем, но и в недалеком прошлом и ближайшем будущем. Исследователи связывали это с тем, что мозг приматов снабжен корой. Но у мозга птиц коры нет, он гладкий. И хотя давно известно, что птицы семейства вороновых демонстрируют незаурядный ум, способности к сознательному мышлению у них не предполагали.

А то, что они такой способностью обладают, подтвердили показания электродов, вживленных в мозг ворон во время эксперимента. И, как предположили ученые, поскольку в очень далеком прошлом у приматов и ворон были общие предки, возможно, сознание у них развивалось одновременно и с тех пор передается по наследству, сообщает «ScienceAlert».  

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