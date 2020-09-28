Вооруженный конфликт Камбоджи с Вьетнамом длился около пятнадцати лет и завершился в 1998 году. Эта война оставила страшное наследство: огромное количество мин. От их разрывов погибли около 65000 человек. И до сих пор на территории Камбоджи постоянно находят неразорвавшиеся боеприпасы.

Для поиска их мобилизовали грызунов – сумчатых крыс. Эти животные обладают развитым интеллектом, к тому же из-за своих небольших размеров и малого веса поиск снарядов для них не так опасен, как, например, для собак, а тем более для людей. Крыс в течение года обучают распознавать запах химических и взрывчатых веществ. Когда крыса находит мину, она сигнализирует об этом царапанием лапы.

Недавно ветеринарная благотворительная организация «People’s Dispensary for Sick Animals» отметила гамбийскую сумчатую крысу по имени Магава высшей наградой для животных – Золотой медалью. Это первая в мире крыса, получившая такую высокую награду.

И по заслугам. На счету Магавы – обследованная территория, равная по площади двадцати футбольным полям, и шестьдесят с лишним обнаруженных неразорвавшихся снарядов, пишет «Daily Mail».