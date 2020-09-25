Астрологи предсказали, кому ждать позитивных перемен с 28 сентября по 2 октября. В эти несколько дней на все ещё растущей Луне для представителей трёх знаков зодиака будет открыт портал Удачи. Не упустите свой шанс!

Гармония БЛИЗНЕЦОВ

Представителей этого зодиакального созвездия Удача будет сопровождать по всем фронтам. Огромное количество проблем помогут разрулить коллеги и друзья. Мощная поддержка родных будет бесценна. Полная гармония в домах семейных Близнецов, и многообещающие знакомства у свободных представителей этого знака. Вселенная подарит вам несколько по-настоящему счастливых дней до полнолуния 2 октября.

Магнетизм РАКА

Эти несколько дней сделают представителей этого зодиакального созвездия центром Вселенной. Раки, как магнитом, будут притягивать к себе окружающих. Достаточно закрытые, они ощутят огромный интерес к себе, что существенно повысит их самооценку. Такая востребованность подтолкнет представителей этого знака зодиака к переменам как во внешности, так и в поведении. Харизматичным Ракам это пойдет на пользу.

Благополучие ЛЬВА

Представители этого зодиакального знака также получат возможность воспользоваться благами Вселенной. Открытый портал подарит Львам финансовый успех. За что бы ни брались Львы, всё будет приносить доход, обеспечивая им стабильность и внутреннее спокойствие. Полная гармония воцарится и в личной жизни венценосных особ. Необыкновенно благополучным временем Львы должны воспользоваться по максимуму.