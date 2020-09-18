Президент Игорь Додон заявил, что он и ПСРМ хотят снизить пенсионный возраст для граждан страны. Пока, этот проект не может быть осуществлен, потому что кроме фракции социалистов никто эту инициативу не поддерживает.

«Этот закон был принят до того, как я стал президентом Республики Молдова. Для того чтобы проголосовать за эти изменения нужно 51 голосов в парламенте, сейчас у ПСРМ только 37. Другие партии эту инициативу не поддерживают. Это для нас остается приоритетом», – заявил Игорь Додон в рамках передачи «Президент отвечает».

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