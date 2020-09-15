Частота приступов снижается на треть

Гипотеза о том, что воздействие классической музыки на психическое здоровье человека является благотворным, изучается уже три десятилетия. Но к определенным выводам исследователи не пришли.

А вот ученые из Пизанского университета выяснили, что у больных эпилепсией, которые ежедневно слушали сочинения Моцарта, частота приступов значительно снижалась – как минимум, на треть, а у некоторых пациентов – даже на две трети. Причем достаточно было даже однократного прослушивания, чтобы больные ощутили улучшение состояния, которое сохранялось длительное время. Это касалось и пациентов, чьи случаи считались тяжелыми.

Однако клинические испытания положительного воздействия именно музыки Моцарта при лечении эпилепсии должны быть продолжены прежде, чем этот метод можно будет внедрять в повсеместную практику, сообщает «Medical Xpress».

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