Генпрокуратура и НАЦ проверят нанесла ли Майя Санду, будучи министром образования, многомиллионный ущерб инвестиционному проекту

Депутат ПСРМ Григоре Новак заявил, что во время встречи с избирателями его ознакомили с тем, как реализовывался проект, управляемый Министерством образования в период, когда его возглавляла Майя Санду. Речь идет о студенческих общежитиях Госуниверситета, которые были снесены, а земельные участки отошли строительной компании в обмен на определенные обязательства со стороны застройщика. Причем, как утверждает депутат, они так и не были выполнены. Так, в марте 2013 года Министерство образования во главе с Санду провело через правительство решение о передаче двух земельных участков на ул. Пан Халипа (1,05 га) и на ул. Георге Кашу (1 га) частному инвестору в обмен на обещание отремонтировать учебный корпус Госуниверситета, обновить 4 студенческих общежития, модернизировать общежитие для сотрудников ВУЗа, а также разместить читальный зал библиотеки и столовую в возводимых жилых домах. В июле 2014 года, когда Санду продолжала возглавлять министерство, правительство внесло существенные изменения в предыдущее решение, исключив из него обязательство отремонтировать общежитие для молодых специалистов. По мнению депутата, такой шаг вызывает обоснованные сомнения в том, что касается транспарентности и законности действий минобразования и его руководства на тот момент.

«Почему министерство, возглавляемое Майей Санду, повело себя таким образом, предстоит выяснить следствию. Даже Олеся Стамате, тогда эксперт в сфере общественных закупок, критиковала соглашение о государственно-публичном партнерстве», – написал социалист в социальной сети. Согласно договору, компания должна была закончить работы до конца 2018 года, но до сих пор два общежития не модернизированы. Также в подвешенном состоянии находится и размещение читального зала библиотеки и студенческой столовой в жилых домах.

«Не полностью ясна ситуация с квартирами, которые продавались по льготным ценам сотрудникам университета. Появилась информация, что Антикоррупционный центр возбудил уголовное дело по этому случаю. В качестве депутата, я обратился в Центр и Генеральную прокуратуру за разъяснениями, которые прольют свет на этот случай, в котором есть разумные основания подозревать, что государству нанесен огромный ущерб, а те, кто возглавлял министерство и отвечал за надзор, должны ответить», – написал Новак.

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