Представители израильской компании Rafael договорились с военным ведомством Грузии о модернизации противовоздушной обороны страны, сообщает «Взгляд»

После войны 2008 года Тбилиси практически полностью лишился системы ПВО. Есть лишь единичные комплексы, созданные еще в Советском Союзе, или поставлявшиеся Украиной. Несколько радиолокаторов закуплены во Франции, но этого недостаточно. Известный поставщик современных видов вооружений Rafael, берется исправить положение. Но для этого нужны деньги, и пока неизвестно, где Тбилиси сможет их взять. Один дивизион из 12 пусковых установок стоит не менее 500 миллионов долларов. Для того, чтобы теоретически прикрыть наиболее важные объекты в Грузии, необходимо не меньше четырех дивизионов, а весь бюджет военного ведомств страны в 2019 году составил 300 миллионов долларов.

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