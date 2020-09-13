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Газета "Кишиневские новости"

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Посол Украины объявил Белоруссии войну… дипломатическую

13 сентября
17:11 2020
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Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим поскандалил на погранпункте, сообщает портал Tut.by.

Поводом для конфликта послужило требование пограничника на пункте пропуска «Новая Гута» открыть багажник автомобиля. Кизим, ссылаясь на положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, заявил стражу границы, что тот не имеет права досматривать его багаж. Пограничник на это ответил, что ему совершенно безразлично содержание чемоданов посла, он осматривает транспортное средство, в том числе и багажник. Пришлось подчиниться. После пересечения границы Кизима ждали уже проинформированные дежурные журналисты. «Мой личный автомобиль подвергся досмотру белорусскими пограничниками в нарушении норм международного права», – заявил им посол.

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