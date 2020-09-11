Пятница, 11 сентября 2020, 22:51

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Люди устали кого-то свергать

11 сентября
22:06 2020
Версия для печати

Граждане ждут конкретных предложений

В эфире программы «Президент отвечает» Игорь Додон отметил, что у большинства его оппонентов как слева, так и справа, нет другого посыла в ходе избирательной кампании, кроме высказываний против президента страны.

«Это неправильная тактика, потому что граждане ждут решения. Люди устали кого-то «свергать». Они хотят видеть, что конкретно предлагает каждый кандидат на выборах. Дорогие противники, вы победите Додона, но что делать дальше? Вы будете дальше искать, кого бы свергнуть? Я сделаю все возможное, чтобы в стране и дальше был ответственный президент, не отделяющий себя от народа», – заявил президент.

Читайте также: Как знаки зодиака обращаются с деньгами

Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,57+0,18%
EUR19,59+0,21%
GBP21,19+0,07%
UAH0,59–0,06%
RON4,03+0,20%
RUB0,22+0,28%

Курсы валют в MDL на 11.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд