Граждане ждут конкретных предложений

В эфире программы «Президент отвечает» Игорь Додон отметил, что у большинства его оппонентов как слева, так и справа, нет другого посыла в ходе избирательной кампании, кроме высказываний против президента страны.

«Это неправильная тактика, потому что граждане ждут решения. Люди устали кого-то «свергать». Они хотят видеть, что конкретно предлагает каждый кандидат на выборах. Дорогие противники, вы победите Додона, но что делать дальше? Вы будете дальше искать, кого бы свергнуть? Я сделаю все возможное, чтобы в стране и дальше был ответственный президент, не отделяющий себя от народа», – заявил президент.

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