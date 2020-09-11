Решение властей РФ ожидается в ближайшее время

В новом выпуске видеоблога «Президент отвечает» Игорь Додон сообщил, что студенты из Молдовы, зачисленные в российские вузы, вскоре смогут выехать на занятия.

«Очень надеюсь, что побыстрее откроются границы с Россией. Это важно для наших молодых людей, которые являются студентами российских вузов и, к сожалению, не могут сейчас выехать. Мы ждем на первом этапе решение для них. Как только снизится количество инфицированных, я надеюсь, что Российская Федерация снимет эти ограничения», — сказал глава государства.

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