Такое решение может принять только парламент

В рамках очередного выпуска «Президент отвечает» глава государства выразил надежду, что президентские выборы пройдут в намеченный день – 1 ноября.

«Во всех странах непростая ситуация, но там, где также было намечено голосование, его отменять не будут, так как ни у кого нет ясности, когда закончится пандемия. Кто может поручиться, что, даже если мы назначим новый срок, обстановка с распространением инфекции улучшится? Я не буду предлагать перенести выборы. Такое решение принимает не президент, а парламент 51 голосами при объявлении ЧП. Поэтому, надеюсь, выборы пройдут 1 ноября без изменений», – сказал Игорь Додон.

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