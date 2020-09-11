Астрологи рассказали, кому везет в финансовой сфере, а у кого сложные отношения с деньгами

ОВЕН

Финансовое благосостояние Овнов – дело рук самих Овнов, результат их упорного труда и желания жить достойно, ни в чем себе не отказывая. Правда, частенько Вселенная балует их денежными подарками, но это, как правило, мелкие выигрыши в спорах или лотереях. Но Овны любят жить на широкую ногу, потому не отказывают себе в приобретении любимых «игрушек». Как следствие, не умеющие копить и экономить Овны готовы быстро спустить все заработанное.

ТЕЛЕЦ

Везение и умение договариваться – залог финансовых успехов Тельцов. Они прекрасно знают, с кем нужно водить дружбу. Акулы бизнеса часто попадают под обаяние Тельцов и с удовольствием ведут с ними совместные проекты. Так что Тельцы всегда при деньгах. С неба они падают нечасто, зато если уж Вселенная одаривает их финансово, то щедро. А вот расстаются они с кровно заработанными, как впрочем и с упавшими с неба, тяжело.

Читайте также:

БЛИЗНЕЦЫ

Эти любимчики Фортуны умны и вполне могли бы освоить финансовую грамоту. Но в этом мире так много интересного, что им, любознательным, приходится постоянно менять цели и ориентиры. Деньги любят порядок и дисциплину, а у Близнецов с этим проблемы. Да и бережливость проявляется у них лишь с годами. Так что успех в финансовых вопросах к ним также приходит с возрастом. Хотя и в молодости легкие Близнецы практически всегда при деньгах, окружающим трудно понять, где они их берут.

РАК

Раки прекрасно умеют зарабатывать деньги, их аналитический ум позволяет просчитывать любое движение на несколько шагов вперед. Они не ошибаются в бизнесе, потому умеют обеспечить себе достойный уровень жизни. Не верят в лотереи и не играют в казино, потому единственная причина, по которой Раки готовы отказаться от дорогостоящего заказа или хорошего приработка – чрезмерная забота о близких. Ради семьи они готовы на финансовые потери.

Читайте также:

ЛЕВ

Огненные Львы – любимчики Фортуны. Вселенная часто одаривает золотом Львов, ее подарки существенны и щедры. Но денежные ручейки будут подпитывать финансовую реку Львов до тех пор, пока он будет воспринимать их как награду за труды. Но если станет принимать, как должное, потеряет благосклонность капризной Фортуны, в такие моменты Львы вспоминают, что прекрасно умеют работать и зарабатывать. Впрочем, тратить деньги они тоже умеют хорошо – на дорогие и качественные «игрушки».

ДЕВА

Материальный достаток – одна из главных целей в жизни Дев. Они умны и терпеливы, потому всегда находят верный путь. Вот только он редко бывает легким. А бег с препятствиями для Дев – задача сложная, они не отличаются выносливостью. Потому ставят ближайшие цели, достигают их, а, потеряв много сил, часто возвращаются на исходную. Больших финансовых успехов достигают те, кто пользуются советами профессионально подготовленных консультантов.

Читайте также:

ВЕСЫ

Весы умеют довольствоваться малым и неустанно благодарят Небеса за то, что имеют. За позитивный настрой и оптимизм Вселенная частенько награждает благодарных представителей зодиакального знака Весы. В сложных и спорных ситуациях, возникающих в жизни Весов, она указывает им верный и самый короткий путь к победе. При финансовых «катаклизмах» паникующие Весы тоже очень быстро получают помощь в решении своих денежных проблем.

СКОРПИОН

Скорпионы, обладающие бульдожьей хваткой, способны добиться очень многого самостоятельно, без помощи Вселенной. Кроме того, они умеют пользоваться моментом. Пристроившись к бегунам на финишной прямой, они сделают все, чтобы никто не усомнился в том, что они здесь с самой линии старта. В лидеры не выйдут, но с удовольствием разделят победные «плюшки», войдя в пятерку сильнейших. Ребята рисковые и коварные, Скорпионы вряд ли захотят делиться призовыми с кем-либо ещё.

Читайте также:

СТРЕЛЕЦ

Благодаря врожденным талантам и лидерским качествам, Стрельцы в состоянии прекрасно зарабатывать и жить, ни в чем себе не отказывая. Но их жизнелюбие и бьющая через край жажда праздника не позволяет им планировать расходы – они живут сегодня! А деньги любят аккуратное к себе отношение, потому нечасто падают с неба Стрельцам. Вселенная дает этим азартным весельчакам возможность выиграть иногда, но они легко и быстро расстаются с этими деньгами.

КОЗЕРОГ

Одаренные финансисты, Козероги великолепно разбираются в деньгах – где взять, куда вложить, когда вывести из оборота. Если речь идет о финансах, никто лучше Козерогов не способен управлять ими. Из них получаются прекрасные финансовые директора крупных предприятий. Что касается личных денег – здесь они тоже всегда в выигрыше. Козероги консервативны и бережливы, для них важно иметь надёжную подушку безопасности, потому они всегда будут при деньгах.

Читайте также:

ВОДОЛЕЙ

Креативные и творческие личности, Водолеи живут, как на качелях: сегодня вверх с полными карманами денег, завтра вниз с пустыми карманами. Они не утруждают себя подсчетами – живут здесь и сейчас, причем весело и легко. Когда качели внизу, они не сильно расстраиваются, потому что точно знают – будет новый день, и их развитая интуиция обязательно подскажет, где можно сорвать приличный куш. Поощряя за позитив, Вселенная периодически дарит им удачные шансы легкого заработка.

РЫБЫ

Рыбы реже других получают денежные подарки Вселенной. А если им и перепало что-нибудь, то за щедрость Небес Рыбам придется чем-то пожертвовать. Они умны и умеют работать, но деньги для них не самоцель, потому редко входят в число очень обеспеченных людей. Им хватает того, что у них есть. А будучи людьми щедрыми и бескорыстными, они всегда протянут руку тем, кто нуждается в их помощи.

Читайте также: