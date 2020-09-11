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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 1114 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 1114 смертельных случаев
11 сентября
19:06 2020
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В течение прошедшего дня, 11 сентября, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя жительница Кишинева, 69-летняя женщина из района Хынчешть, 73-летняя женщина из Каларашского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 54-летняя женщина из Кишинева, 89-летняя женщина из Сынджерейского района, 79-летний врач из Яловен. На вечер 11 сентября 30437 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1114 человек умерли от инфекции.

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