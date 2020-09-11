Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 сентября 42183 зараженных
11 сентября
19:06 2020
К вечеру 11 сентября в Молдове зарегистрированы 479 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 2465, из них первичных – 2203, а повторных 262.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 42183 человека.
Из 479 новых случаев на сегодняшний день 19 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 1, медсестры – 15, вспомогательный персонал -3.
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