Медицинские работники и сотрудники иных бюджетных учреждений, заразившиеся COVID-19 на рабочем месте, будут и в дальнейшем получать единовременное пособие в 16 тыс. леев.

Парламентарии сохранили это положение при внесении поправок в бюджет страны. Таким образом, выплаты указанным категориям будут продолжены. Президент Игорь Додон ранее заявил, что не промульгирует изменения в закон, если в нем не окажется пособия данного вида.

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