Председатель ПДС Майя Санду всегда вела себя так, как ей было выгодно в той или иной ситуации для собственной карьеры. Примеры её “принципиальности” Игорь Додон привел в новом выпуске “Президент отвечает”.

«Когда ей надо было стать министром, она вступила в ЛДПМ. Когда ей надо было оставаться у власти, после того как Плахотнюк “покончил” с Филатом, она осталась в коалиции с Плахотнюком и голосовала за назначение Канду председателем парламента. Когда увидела, что протестная волна нарастает… Я по-своему отношусь к Нэстасе, но Нэстасе, в отличие от Санду, которая сидела в кабинете в здании правительства, боролся на улице. Она использовала Нэстасе как “трамплин” для роста своего рейтинга. Когда увидела, что добилась своего, “кинула” его. Вот как она себя вела», – сказал Додон. Глава государства осудил такое поведение по отношению к партнерам.

«Сейчас, когда ей нужны голоса ДПМ, демократы снова хорошие. Она садится за стол переговоров с Филипом, потому что ей нужен результат. Я думаю, что граждане и это, и голосование в муниципальном совете, и голосование в парламенте вместе с Канду и Шором за отставку правительства Кику видят, и всё прекрасно понимают. Вот какая “принципиальность!» – подытожил президент.

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