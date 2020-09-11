Он оказался старейшим в мире подводным пловцом

Житель американского штата Иллинойс к собственному столетнему юбилею решил сделать себе подарок. Он нырнул с аквалангом и пробыл в воде двадцать семь минут. Это стало мировым рекордом, а рекордсмен – самым пожилым аквалангистом. До этого рекорд принадлежал мужчине, которому было 96 лет.

Два года назад пловец уже совершил рекордный нырок, но не подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса. А нынешний рекордсмен к следующему дню рождения намерен побить собственный рекорд, сообщает «My State Line».

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