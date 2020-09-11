Если они исчезнут, мир не получит 60-90% продуктов питания

Создавая условия для исчезновения пчел, человечество рискует столкнуться с голодом. В Международной некоммерческой экологической организации «Наблюдатели Земли» подсчитали, что как минимум две трети продуктов питания, которые потребляет население планеты, невозможно получить без участия пчел, опыляющих растения.

Однако неумеренное употребление химических веществ в сельском хозяйстве, уничтожение растительности вкупе с изменением климата ведет к тому, что численность пчел в мировом масштабе неуклонно сокращается. А это значит, что мы рискуем лишиться не только традиционных продуктов пчеловодства – меда и воска, – но и множества других продуктов. В этом перечне – овощи и фрукты, орехи, зерновые культуры. И это еще не все. Крестьяне многих стран используют в качестве корма для домашнего скота и птицы кожуру и скорлупу орехов. Сократится их урожай из-за недостаточного опыления пчелами – возникнет дефицит кормов. Стоит добавить еще, что растения – легкие планеты, то есть мир рискует столкнуться и с недостатком кислорода из-за того, что неопыленные растения перестанут размножаться, сообщает kakao.im.

Экологи призывают правительства всех стран озаботиться проблемой спасения пчел от вымирания.

Читайте также: Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября