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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты парламента Молдовы поддержали столицу

11 сентября
17:11 2020
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Система общественного транспорта в столице будет пополнена 25 новыми троллейбусами. Парламент единогласно проголосовал за законопроект, предусматривающий беспошлинный ввоз в страну 25 единиц транспорта для обновления существующего парка.

Инициатива принадлежит депутатам ПСРМ, которые рассказали, что новые троллейбусы оборудованы кондиционерами и адаптированы к нуждам людей с особыми потребностями. Транспортные средства находятся в хорошем техническом состоянии, согласно проведенной экспертизе. Часть из них обладают возможностью автономного хода – до 160 км.

Мэр Ион Чебан поблагодарил депутатов за голосование по этому вопросу, заявив, что в скором времени муниципалитет приобретет 100 новых автобусов и 25 троллейбусов.

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