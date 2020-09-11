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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы уточнил, кому выплатят пособие в 900 леев

11 сентября
17:06 2020
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Игорь Додон заявил, что с 1 октября материальную помощь в 900 леев получат не только пенсионеры, но и получатели социальных пособий.

Выплату в 900 леев получат не только пенсионеры, но и получатели социальных пособий, уточнил Додон ходе передачи «Президент отвечает». Президент Игорь Додон заявил, что с 1 октября финансовая помощь в 900 леев будет выплачиваться не только пенсионерам, но и получателям социальных пособий. По инициативе президента парламент проголосовал в окончательном чтении за законопроект, предусматривающий увеличение единовременной выплаты с 700 до 900 леев. Она предоставляется тем, у кого размер пенсии и социального пособия не превышает 3 тыс. леев. На эти цели из госбюджета выделено 133 млн леев.

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