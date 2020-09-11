Представители правого политического фланга считают инакомыслящих граждан Молдовы врагами. Об этом в передаче “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Он отметил, что это “нацистская риторика”, и что складывается впечатление, что “если бы они могли, они бы запретили голосовать всем, кто не выступает за объединение с Румынией”. Отвечая на вопрос о том, почему представители оппозиции так противятся голосованию жителей Приднестровья, Додон отметил, что некоторые примары от “правых” партий не хотят открывать участки на левом берегу Днестра.

«Во-первых, я хочу вас предупредить, что это уголовное дело – когда создают препятствие для свободного выражения на выборах. А почему так относятся? Потому что, как я уже говорил, “если не свой, то это враг”. Так в этом случае мы как должны относиться к тем, кто голосует против нас? Запретить голосование в некоторых районах, где больше голосуют за вас? Или запретить голосование где-то за рубежом, где больше голосуют за вас? Мы никогда это не делали и не будем делать, потому что мы на самом деле ценим демократию. А вам до лампочки, у вас всегда были двойные стандарты, уважаемые коллеги и оппоненты с правого фланга. Всегда так было», – сказал он. Игорь Додон с сожалением отметил, что некоторые внешние партнеры это поощряют. Он призвал отказаться от двойных стандартов, добавив, что все граждане РМ должны иметь право участвовать в выборах.

«Вообще, в будущем я буду настаивать в течение второго мандата президента на том, чтобы мы перешли на электронное голосование. Потому что гражданин РМ должен иметь возможность, сейчас технологии такие, что можно минимизировать риски, чтобы он смог зайти в сеть и проголосовать, независимо от того, где он находится. Это будет правильно. Нужно дать право голоса гражданам везде – и в Италии, и на Северном полюсе, и на Южном, и в Америке и так далее», – сказал глава государства.

aif.md

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