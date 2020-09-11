Западные партнеры Молдовы признают, что нынешний глава государства Игорь Додон обладает наибольшими шансами на президентских выборах, которые состоятся 1 ноября. В то же время они заявляют, что вне зависимости от результатов голосования правые партии в любом случае должны сформировать коалицию с ПСРМ. Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

«У меня проходят встречи с многими партнерами, в том числе и западными, которые говорят очень ясно – мы понимаем, что у вас наибольшие шансы победить. Мы понимаем, что вне зависимости от того, что случится, вы останетесь лидером партии с самым высоким уровнем доверия населения. Без ПСРМ и неформального лидера социалистов, то есть Игоря Додона, будет очень сложно создать парламентское большинство, правительство, как в следующие полгода, так и через год, два или три», – сказал президент. В этом контексте Игорь Додон призвал Майю Санду и остальных контркандидатов справа не спешить с заявлениями, которые впоследствии могут сказаться на их имидже.

«Ничего не забывается. И потом ваши избиратели спросят: Почему вы были такими принципиальными? И глупо будет выглядеть не Додон, а вы, когда придете и поцелуете знамя при назначении на должность в вероятной коалиции», – заключил президент.

Читайте также: Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября