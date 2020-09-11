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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Я – независимый кандидат! Но ПСРМ меня поддержит

11 сентября
16:56 2020
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Игорь Додон подтверждает, что в этой кампании будет участвовать как независимый кандидат. В то же время его поддержит ПСРМ. Об этом он заявил в ходе передачи «Президент отвечает».

«Я независимый кандидат. Я не кандидат какой-либо политической партии. Да, конечно, ПСРМ меня поддержит, но ПСРМ не является избирательным конкурентом, как в случае с ПДС, «Платформой DA» и другими. ПСРМ поддержит независимого кандидата Игоря Додона», – объяснил президент. Игорь Додон сказал, что в этом году ожидается особенная кампания. Он в качестве кандидата не будет размещать рекламные панно и не будет участвовать в теледебатах. Игорь Додон планирует общаться с гражданами в каждом населенном пункте. Президент уточнил, что для этого не будет использоваться служебная машина.

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