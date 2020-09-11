Люди хотят, чтобы президент страны был рядом с ними, граждане не интересуются тем, что надо снять кого-то, их волнует вода, дороги, детсады и другие темы. Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает». Глава государства отметил, что у большинства его оппонентов слева и справа нет иных посланий к избирателям, кроме лозунгов против президента Игоря Додона.

«Это ошибочная тактика, потому что люди ждут решений. Люди устали снимать кого-то. Люди хотят видеть, что предлагает каждый конкурент на выборах. Уважаемые оппоненты, снимете Додона, а что будете делать дальше? Опять искать кого снять?» – задался вопросом Игорь Додон. Глава государства заявил, что сделает все возможное, чтобы в стране был ответственный президент, который будет находиться рядом с людьми. «Люди хотят, чтобы президент был рядом с ними. Их не интересует «Долой», им важны вода, дороги, детсады и многое другое. Я не буду сосредотачиваться на посланиях против кого-то, я предложу решения, как улучшить жизнь людей. Хочу, чтобы мы вместе построили Молдову, в которой хочется жить», – сказал президент Игорь Додон.

Читайте также: Для 4 знаков зодиака Вселенная откроет портал Удачи до конца сентября

Какие знаки зодиака станцуют танец любви во второй половине сентября