Второй по величине производитель игрушек в мире, компания Lego, планируют открытие 120 новых магазинов в этом году, несмотря на пандемию, передает ВВС.

С началом пандемии и изоляции кризис существенно потряс сектор частного бизнеса, вынудив многие крупные фирмы закрыть свои офисы, но не Lego. Генеральный директор датской компании-производителя игрушек Нильс Кристиансен заявил, что у магазинов Lego выстраивались невероятные очереди, после завершения карантина. Доход компании за первое полугодие 2020 года вырос на 11%.

Компания Lego открыла по всему свету 612 магазинов и готовит открытие еще 120. Планируется, что 80 новых точек будут созданы в Китае.

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