Президент Игорь Додон встретился с отечественными исполнителями, которые в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» поддержали инициативу главы государства по запуску к 29-летию Независимости Республики Молдова серии телевизионных продуктов, призванных пропагандировать культурные ценности и любовь к молдавскому народу.

«Я поблагодарил артистов и деятелей культуры, задействованных в этом проекте, за то, что им удалось напомнить нам, насколько живописны пейзажи Молдовы, насколько гостеприимны и ценны наши люди.

Я горжусь тем, что все мы являемся частью этой замечательной семьи – Республики Молдова. Мы не остановимся на достигнутом и продолжим удивлять вас новыми идеями и проектами», – написал президент в соцсетях.

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