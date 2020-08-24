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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 25 августа

Поздравьте тех, кто празднует именины 25 августа
24 августа
21:26 2020
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25 августа День Ангела у Александра, Алексея, Антона, Аркадия, Василия, Виссариона, Вячеслава, Германа, Дмитрия, Ефима, Ивана, Ильи, Леонида, Матвея, Михаила, Николая, Памфила, Петра, Сергея, Степана, Фёдора, Якова.

Решительные и целеустремленные, рожденные в этот день будут добиваться успехов и благополучия. Для них очень важно всегда и во всем быть на высоте, мало того, именинники этого дня громко сообщают миру о каждой своей победе. Удивительная сила воли и одаренность самыми разнообразными талантами позволяют рожденным 25 августа уверенно идти по жизни, с легкостью покоряя все новые и новые высоты. Они умны, хотя не всегда могут продемонстрировать это окружающим. Периодически им мешает жить мнительность, и, если сомнения в собственных силах укореняются, заниженная самооценка может подпортить жизнь.

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Поздравляем именинников!

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