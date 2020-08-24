Вечером в понедельник, 24-го августа, на площади Независимости в Минске должен был пройти митинг в формате «открытого микрофона», где каждый желающий мог бы высказаться, однако, как только люди начали собираться, сотрудники ОМОНа принялись задерживать протестующих, сообщает портал TUT.by.

Сотрудники правоохранительных органов не позволили митингующим установить оборудование для проведения мероприятия. К 20:00 на площади Независимости собралось около 400 человек. Минские власти на полной громкости включили песню советского композитора Блантера «В городском саду», с целью заглушить речевки протестующих. Малочисленные протесты также проходят и в других городах Белоруссии.

Напомним, что 9-го августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным результатам победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Сразу после объявления ЦИК результатов голосования, в Белоруссии вспыхнули протесты.

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