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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 23570 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 23570 излечившихся
24 августа
19:56 2020
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На сегодняшний день в стране 23570 человек прошли лечение и 945 умерли от инфекции COVID-19. На 24 августа в Молдове подтверждено 33828 случаев заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья 553 инфицированных – тяжелое (в том числе 37 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1411  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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