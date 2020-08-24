В течение прошедшего дня, 24 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57-летний мужчина из Бричанского района, 73-летняя женщина из Оргеевского района, 58-летняя женщина из Флорештского района, 59-летняя женщина из Чимишлийского района, 61-летний мужчина из Приднестровья. На вечер 24 августа 23570 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 945 человек умерли от инфекции.

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