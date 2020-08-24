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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 33828 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 августа 33828 зараженных
24 августа
19:51 2020
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К вечеру 24 августа в Молдове зарегистрированы 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1414, из них первичных – 1232, а повторных 182.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 33828 человек.

Из 350 новых случаев на сегодняшний день 18 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 10, медсестры – 7, вспомогательный персонал -1.

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