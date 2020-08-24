Юлия Тимошенко, депутат Верховной рады, председатель партии «Батькивщина» подхватила COVID-19, сообщает «РБК Украина».

Также вместе с ней заболели дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Пресс-секретарь политика Марина Сорокина написала в социальных сетях: «Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние тяжелое. Температура до 39. Борется!».

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