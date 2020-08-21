Партия Майи Санду демонстрирует свой непрофессионализм. Так отреагировал депутат от ПСРМ, председатель юридической комиссии парламента Василий Боля на требование ПДС внести поправки в Кодекс о выборах. В ходе пресс-конференции Боля подробно рассказал, как депутаты ПДС помешали голосованию по законопроекту, а теперь они же настойчиво требуют его принятия.

«После того как был проголосован в первом чтении концепт проекта, на платформе комиссии мы организовали еще один раунд дискуссий с гражданским обществом. Члены оппозиции отметили, что в пропорции 90% проект является хорошим и ко второму чтению предложат поправки по его улучшению. Позже оппозиция попыталась саботировать голосование во втором чтении», – рассказал Боля.

Он также напомнил, что депутаты от ПДС противились голосованию во втором чтении, так как, по их мнению, власти намеривались изменить правила игры, чтобы благоприятствовать одному электоральному конкуренту. Больше того, парламентская оппозиция считала, что, если данный документ будет одобрен, президентские выборы уже можно считать скомпрометированными.

«Чтобы соблюсти требования транспарентности при принятии решений, руководство парламента отправило проект на экспертизу Венецианской комиссии. Сегодня уже видим изменение подхода со стороны ПДС. Сегодня они говорят, что проект срочно надо одобрить, а если это не произойдет, то выборы будут скомпрометированы», – объяснил социалист.

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