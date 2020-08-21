Об этом заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает», прокомментировав вопрос о судьбе двух парламентариев – Евгения Никифорчука и Владимира Андронаки, которые покинули фракцию ДПМ.

«Фракция ПСРМ может увеличиться лишь натуральным способом, то есть посредством повторных выборов в некоторых одномандатных округах. У нас было 35 депутатов, еще двое победили в Приднестровье и Хынчештах, теперь их 37. Мы против перехода других депутатов во фракцию социалистов, даже если они этого хотят. Я категорически против, я не хочу поступать так, как поступал Плахотнюк, который пришел с 17 депутатами, а в итоге их стало 40 с лишним», – пояснил Игорь Додон.

На вопрос: почему ушли из фракции два депутата от ДПМ, глава государства ответил, что не вмешивается во внутренние дела Демократической партии. В то же время Игорь Додон отметил, что парламентское большинство, поддерживающие правительство Кику, продолжает существовать.

«Мы видели заявления этих депутатов, которые сообщили, что и в дальнейшем будут поддерживать кабмин Кику и парламентское большинство. Это означает, что на этом этапе у нас еще есть поддержка 51 депутата», – сказал Игорь Додон.

Читайте также: Как зависят финансовые победы от вашего знака зодиака

Каким знакам зодиака придется сделать судьбоносный выбор в сентябре