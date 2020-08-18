19 августа 2020 года (6 августа по старому стилю) в народе отмечают Яблочный Спас (Преображение Господне)

История:

Широко известный в народе праздник Яблочный Спас (Преображение Господне) отмечают 19 августа. Свое название праздник получил от слова Спас, сокращенное от «спаситель». В греческом языке имя Иисус означает «спаситель». А Яблочным Спас стал, потому что на Руси, позаимствовав у греков традицию 19 августа отмечать празднество плодородия чествованием винограда, заменили на более привычные для россиян яблоки. Так и стал Спас Преображения Господнего «яблочным».

Между тем, сам праздник ведет отсчет с 19 августа более двух тысяч лет тому назад, когда произошло Преображение Христа перед его тремя учениками: Иоанном, Иаковом и Петром. Событие это случилось на горе Фавор, когда пророки Илья и Моисей, спустившись на землю, поведали Иисусу о ждущих его испытаниях во спасение человечества, распятии на кресте и Воскрешении.

С тех пор все христиане отмечают 19 августа как великое событие, а на Руси этому дню придают особое значение.

Чего нельзя делать 19 августа 2020 года

Прежде всего, на Яблочный Спас категорически запрещено работать. Купание в водоемах также было под запретом. Большим грехом считались ссоры и конфликты, возникшие 19 августа, поэтому запрещалось, как провоцировать других, так и самому поддаваться на возможные попытки создать напряжение в отношениях. Баня и даже мытье головы также попадали под запрет. А поскольку Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, под запрет попадает употребление животных продуктов.

Поверья и приметы:

Существует поверье, что с приходом Яблочного Спаса пора прощаться с летом.

В этот день нужно обязательно помочь нуждающимся, хотя бы какую-то мелочь подать, тогда это благое дело сулило многократно вернуться дарителю еще большим богатством и достатком. Любая помощь, оказанная 19 августа, превращалась в некий талисман, который оберегает помогающего в течение всего года от невзгод и несчастий. Многие в этот день вспоминают ушедших в мир иной.

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