Председатель Демократической партии Павел Филип разослал в дипломатические представительства, расположенные в Кишиневе, письмо с просьбой помочь Молдове в условиях засухи.

В послании говорится, что из-за неблагоприятных погодных условий значительно пострадали озимые. «Из 303 тысяч гектаров посевов, проверенных специализированными комиссиями, 259 тысяч гектаров оказались пораженными засухой. Урожайность некоторых культур, особенно зерновых, может оказаться на 50% ниже расчетной. Самое печальное, что это бедствие происходит в самый неподходящий момент, когда власти ищут дополнительные финансовые ресурсы для борьбы с пандемией», – написал иностранным дипломатам Филип.

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