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Газета "Кишиневские новости"

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Коломойский отмывал похищенные деньги в Кливленде

08 августа
20:16 2020
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Министерство юстиции США обвиняет украинского олигарха Игоря Коломойского в отмывании в Штатах денег, похищенных из ПриватБанка, сообщает The Washington Post

Детективы более года вели расследование в отношении бизнесмена и его делового партнера Геннадия Боголюбова. Как выяснилось, из принадлежащих им в США компаний отправлялись миллиарды для покупки недвижимости. Таким образом, в центре Кливленда было приобретено четыре небоскреба. При этом в ПриватБанке была выявлена недостача в 5,5 миллиардов долларов. Она была покрыта за счет бюджета государства, точнее из денег налогоплательщиков. В Кливленде созвано большое жюри присяжных, которые расследуют отмывание в США средств, поступивших из ПриватБанка.

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