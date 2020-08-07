Американский ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX успешно вывел на орбиту очередные 57 спутников Starlink, передает Space.com.

Помимо микро-спутников, которые предназначены для создания сверхскоростной интернет-сети по всей планете, на борту Falcon 9 также находились два спутника компании BlackSky. Для SpaceX эта миссия была юбилейной, 10 по счету с начала 2019 года.

В соответствии с проектом, сеть Starlink выведет на орбиту 11 тысяч микро-спутников, для полного покрытия Земли интернет-соединением. Это обеспечит даже малонаселенные области интернетом со скоростью в 1 гб в секунду уже к концу 2020 года.

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