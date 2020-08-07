Противостояние президента США Дональда Трампа и медиа-платформы TikTok длится уже на протяжении месяца. Последним указом Дональда Трампа были запрещены любые сделки между компаниями США и владельцем TikTok – китайской компанией ByteDance. По заявлению американских спецслужб, платформа занимается сбором персональных данных граждан страны, угрожая безопасности США. В этой связи, против компании будут введены санкции, которые вступят в силу через 45 дней.

В ответ на действия Белого Дома, TikTok угрожает подать иск против США. По заявлению компании, они были шокированы действиями президента Трампа. Схожие меры были приняты США в отношении китайского мессенджера WeChat. Владелец WeChat заявил, что компания занимается подробным изучением принятого указа.

Дональд Трамп уже угрожал заблокировать TikTok на территории США, упоминая о госбезопасности. Сейчас компания ведет диалог о продаже американской части своего бизнеса Microsoft.

Читайте также: Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни