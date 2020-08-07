Пятница, 7 августа 2020, 19:29

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Трамп заблокировал TikTok в США, компания подает в суд

Трамп заблокировал TikTok в США, компания подает в суд
07 августа
15:31 2020
Версия для печати

Противостояние президента США Дональда Трампа и медиа-платформы TikTok длится уже на протяжении месяца. Последним указом Дональда Трампа были запрещены любые сделки между компаниями США и владельцем TikTok – китайской компанией ByteDance. По заявлению американских спецслужб, платформа занимается сбором персональных данных граждан страны, угрожая безопасности США. В этой связи, против компании будут введены санкции, которые вступят в силу через 45 дней.

В ответ на действия Белого Дома, TikTok угрожает подать иск против США. По заявлению компании, они были шокированы действиями президента Трампа. Схожие меры были приняты США в отношении китайского мессенджера WeChat. Владелец WeChat заявил, что компания занимается подробным изучением принятого указа.

Дональд Трамп уже угрожал заблокировать TikTok на территории США, упоминая о госбезопасности. Сейчас компания ведет диалог о продаже американской части своего бизнеса Microsoft.

Читайте также: Каким знакам зодиака чаще других улыбается Фортуна

Для каких знаков зодиака развод – это не конец, а начало новой жизни

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,440,00%
EUR19,38–0,74%
GBP21,45–0,66%
UAH0,59+0,22%
RON4,00–0,78%
RUB0,22–0,74%

Курсы валют в MDL на 07.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд