Луна в Рыбах. День хорош для людей, занятых творчеством

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 7 августа?

День вполне себе рабочий, если учесть конец недели и убывающую Луну – период, когда внутренние ресурсы организма идут на убыль, да и энергия активно снижается. Этот день хорош для людей, занятых творчеством, занятых благотворительностью. Прекрасно себя будут чувствовать те, чья работа связана с водой или водоемами, или кто отдыхает у водной глади.

Большими и серьезными делами заниматься не стоит, лучше подвести итоги недельных стараний, завершить начатое, сделать выводы – что на неделе получилось, а с чем возникли проблемы. Оцените свои возможности относительно объёма предстоящей на будущей неделе работы. Прислушайтесь, как коллеги комментируют ваши труды, – они будут справедливы.

Читайте также:

Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

Читайте также: