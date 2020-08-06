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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 7 августа

Что нам готовит день грядущий – 7 августа
06 августа
22:36 2020
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Луна в Рыбах. День хорош для людей, занятых творчеством

Наблюдали ли вы когда-нибудь за Луной на ночном небе? Если нет – обязательно сделайте это! Причем несколько дней к ряду. Она поразит вас своей красотой! И в каждый день Луна будет совершенно иной – новой. Но неизменным будет одно – ее таинственность и красота!

Что же готовит нам царица ночи 7 августа?

День вполне себе рабочий, если учесть конец недели и убывающую Луну – период, когда внутренние ресурсы организма идут на убыль, да и энергия активно снижается. Этот день хорош для людей, занятых творчеством, занятых благотворительностью. Прекрасно себя будут чувствовать те, чья работа связана с водой или водоемами, или кто отдыхает у водной глади.

Большими и серьезными делами заниматься не стоит, лучше подвести итоги недельных стараний, завершить начатое, сделать выводы – что на неделе получилось, а с чем возникли проблемы. Оцените свои возможности относительно объёма предстоящей на будущей неделе работы. Прислушайтесь, как коллеги комментируют ваши труды, – они будут справедливы.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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