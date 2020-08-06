7 августа День Ангела у Александра, Анны, Ираиды, Макара, Николая.

Внутренне сильные, стойкие и необыкновенно противоречивые, рожденные в этот день будут с легкостью переносить смену условий, будь то в коллективе, будь то дома. Они с легкостью могут ненадолго сменить образ необыкновенно вежливого соседа на образ грубияна, а уже через пару часов расшаркиваться, осыпая всех соседей комплиментами.

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Их любознательность пробуждает интерес ко всему таинственному, а любопытство подогревает желание выведать тайны ближайшего окружения. Любая частичка чужого секрета быстро обрастёт домыслами, затем будут сделаны выводы, чаще всего противоречащие здравому смыслу, но это совершенно не смущает именинников 7 августа. А чужие секреты – причина конфликтов.

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Поздравляем именинников!

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