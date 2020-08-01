Более 2 млн человек, которые были вынуждены находиться в изоляции из-за коронавируса в Англии, Шотландии и Северной Ирландии, должны вернуться к работе, сообщают ВВС.

В марте этого года правительство Великобритании посоветовало гражданам, находящимся в группе риска, изолироваться от общества дома во избежание заражения Covid-19. До настоящего момента, правительство обеспечивало эту категорию граждан лекарственными препаратами и едой, однако, теперь государственная поддержка останавливается. Все, находившиеся на самоизоляции с марта месяца, будут вынуждены вернуться на работу. Соблюдение мер предосторожности все еще является обязательным для публичных мест, но люди из группы риска высказывают опасения и заявляют, что «не чувствуют себя в безопасности».

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