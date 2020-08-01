Молдавские садоводы-экспортеры в ближайшие месяцы могут получить незапланированную прибыль, по информации ТАСС, оптовая цена на российские яблоки значительно выросла.

Директор национального плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил журналистам: «Из-за более позднего созревания урожая и заморозков в марте 2020 года в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах летнее яблоко подорожало на 20 процентов». По информации чиновника, «зимнее яблоко поднимется в опте на 20-30 процентов». В то же время, несмотря на засуху и заморозки, в Молдове прогнозируют хороший урожай яблок. Это может частично компенсировать на российском рынке недостаток местных фруктов.

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