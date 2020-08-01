К вечеру 1 августа в Молдове зарегистрированы 380 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2322, из них первичных – 1815, а повторных 507.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 25113 человек.

Из 380 новых случаев на сегодняшний день 14 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 8, вспомогательный персонал – 2.

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