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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 августа 25113 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 августа 25113 зараженных
01 августа
17:41 2020
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К вечеру 1 августа в Молдове зарегистрированы 380 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 8 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2322, из них первичных – 1815, а повторных 507.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 25113 человек.

Из 380 новых случаев на сегодняшний день 14 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 4, медсестры – 8, вспомогательный персонал – 2.

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