Суббота, 1 августа 2020, 19:26

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 1 августа 788 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове на вечер 1 августа 788 смертей от инфекции
01 августа
17:36 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 1 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя женщина из Кантемирского района, 87-летний мужчина из Кишинева, 53-летний мужчина из Дубоссарского района, 66-летний мужчина из Дубоссарского района, 77-летний мужчина из Кишинева. На вечер 1 августа 17571 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 788 человек умерли от инфекции.

Читайте также: Жизнь 4 знаков зодиака изменят выходные 1-2 августа

Что принесет нам Обезьяна – хозяйка августа по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,540,00%
EUR19,490,00%
GBP21,650,00%
UAH0,600,00%
RON4,030,00%
RUB0,220,00%

Курсы валют в MDL на 01.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд