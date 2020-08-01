В течение прошедшего дня, 1 августа, зарегистрированы еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летняя женщина из Кантемирского района, 87-летний мужчина из Кишинева, 53-летний мужчина из Дубоссарского района, 66-летний мужчина из Дубоссарского района, 77-летний мужчина из Кишинева. На вечер 1 августа 17571 человек выздоровел после заражения вирусом COVID-19 и 788 человек умерли от инфекции.

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