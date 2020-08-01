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Газета "Кишиневские новости"

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С 1 сентября все школьники Киева запоют: Ще не вмерла України

01 августа
17:21 2020
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Киевский городской совет принял решение, предписывающее всем школьникам столицы Украины  начинать учебный день с обязательного исполнения государственного гимна, сообщает издание «Страна».

Несколько ранее по этому же пути пошли местные власти Николаева и Ивано-Франковска. Правда, там еще предложили начинать школьное утро с минуты молчания и молитвы. Киевская инициатива исходила от трех депутатов Всеукраинского объединения «Свобода». По мнению одного из них, а именно Олега Бондарчука, гимнопение будет способствовать воспитанию патриотизма в среде подрастающего поколения. Так что киевские школяры с 1 сентября будут по утрам петь «Ще не вмерла України і слава, і воля». Впрочем, некоторые психологи утверждают, что текст гимна слишком уж депрессивный.

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